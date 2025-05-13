Aydın’ın Koçarlı ilçesinde kaybolan 2 büyükbaş hayvan, drone marifetiyle kısa sürede uçuruma düşmüş şekilde bulundu.

Olay, Koçarlı ilçesi Kızılkaya Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 adet büyükbaş hayvanının kaybolduğunu fark eden M.A.A. isimli vatandaş, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak 2 adet büyükbaş hayvanın kaybolduğunu ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, yapılan araştırma ve dron ile arama sonucunda büyükbaş hayvanları yaklaşık 3-4 metre yükseklikten kayalık uçurum alana düştüğünü tespit etti. Kısa sürede bulunan inekler, mahsur kaldıkları bölgeden kurtarılarak sahibine teslim edildi.