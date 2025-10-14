Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde 10 yıl önce kaya kovuğundan çıkan kadına ait cesedin kimliği, yeniden yüzlendirme çalışması ile belirlendi. Daraltılmış baz çalışması ile olay günü kadının yanında akrabasının olduğu belirlendi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Kriminal Şube Müdürlüğü Çermik İlçe Jandarma Komutanlığınca Çermik ilçesi Petekkaya bölgesinde kimliği belirsiz buluntu kadın şahsa ait faili meçhul cinayetin aydınlatılması amacıyla özel ekip oluşturuldu. O süreçte faili tespit edilemeyen cinayetin aydınlatılması için Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma derinleştirildi. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı JASAT tarafından yürütülen çalışmalarda kimliği belirsiz kadın şahsa ait cesedin, 2015’te Diyarbakır Huzur Polis Amirliğine kayıp başvurusu yapılan Gülizar Bingöl olabileceği ihtimalinin değerlendirilmesi üzerine, kayıp şahıs Gülizar Bingöl ile kadın ceset dosyasının birleştirilmesine karar verildi. Faili meçhul olaylara ait bulguların yeniden değerlendirmesi kapsamında Diyarbakır İl Jandarmada Komutanlığına bağlı JASAT, Kriminal Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığınca oluşturulan özel çalışma grubu tarafından icra edilen faaliyetler çerçevesinde Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından buluntu cesede ait kafatası, yeniden yüzlendirme yapılması maksadıyla Ankara Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğüne gönderildi. Olay yerinden alınan ve adli emannette bulunan sigara izmaritlerinden alınan DNA örneklerinin, Gülizar Bingöl’ün akrabası olan ve halen cezaevinde tutuklu bulunan Mehmet Biroğlu isimli şahsa ait olduğu tespit edilerek daraltılmış baz çalışması yapıldı. Yapılan ayrıntılı çalışmalar neticesinde Mehmet Biroğlu isimli şahsın kadın cinayet olayının faili olduğu tespit edilerek şüpheli şahsın tutukluğuna devam edilmesi kararı verildi.

Ailesi Gülizar’ın mezarını 10 yıl sonra ziyaret edebildi

Jandarma ekiplerince aileye Gülizar Bingöl’ün mezarının Yeniköy Asri Mezarlığında olduğu bilgisi verildi. Bunun üzerine Bingöl’ün eşi ve iki kayınbiraderi mezarı ziyaret etti. Aile jandarmanın titiz çalışmalarından dolayı güvenlik güçlerine teşekkür etti.