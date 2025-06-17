Mersin’de itfaiyeciler ve gençler, ’kavga’ ihbarı yapmaları üzerine bölgeye gelen jandarma ekiplerinin kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Jandarma Teşkilatı’nın 186’ncı kuruluş yıl dönümü nedeniyle Mersin’in Erdemli ilçesine bağlı Tömük Mahallesi’nde jandarma ekibine kutlama sürprizi yapıldı. Mahallenin gençleri ile Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Daire Başkanlığı Tömük İtfaiye İstasyonu ekipleri, jandarmaya kavga ihbarında bulundu. Ekipler geldiği sırada gerçekmiş gibi kavga eden gençler ile onları ayırmaya çalışan itfaiyeciler, konfeti patlatıp pastalı kutlama yaptı. O anlarda şaşıran jandarma personeli, daha sonra olayın kutlama amaçlı yapılan bir ihbar olduğunu öğrendi.

Jandarma Teşkilatı’nın 186’ıncı kuruluş yıl dönümü nedeniyle böyle bir organizasyon yaptıklarını anlatan itfaiye personeli Abdurrahman Özgül, işlerinin zor olduğunu belirterek yıl dönümlerini kutladıklarını söyledi.