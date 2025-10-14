Muğla’nın Bodrum ilçesinde geçen yıl 24 Temmuz’da boşandığı eşi Hüsne Topal’ı silahla öldüren, Topal’ın arkadaşını da yaralayan katil zanlısı Hacı Ömer Alçı ile suç delillerini gizlediği ileri sürülen oğlu B.A.’nın yargılamasına devam edildi.

Olay, 24 Temmuz 2024 günü saat 16.30 sıralarında Geriş Mahallesi Hacıyeri Caddesi’nde meydana geldi. 2021 yılında boşandığı eski eşi Hüsne Topal’ın (39) evinin önüne gelen Hacı Ömer Alçı (40), Topal’ı dışarı çağırdı. İkili bir müddet konuştuktan sonra aralarında tartışma çıktı. Eski eşi tarafından darp edilen kadın, çevreden yardım istedi. O esnada Topal’ın arkadaşı Sedat T. evden çıkıp kadının yardımına koştu. Hacı Ömer Alçı, hem eski eşini ve hem de yardıma koşan Sedat T.’yi kurşun yağmuruna tuttu. Silahtaki mermilerin bitmesinin ardından şahıs olay yerinden uzaklaştı. İhbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 3 çocuk annesi Hüsne Topal, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hüsne Topal’ın cansız bedeni otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Sedat T., Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Çiftin 2021 yılında ayrıldığı ve Hüsne Topal’ın büyük depremin ardından Hatay’dan Bodrum’a geldiği öğrenildi. Hüsne Topal, memleketi Hatay’da toprağa verildi.

Araçta kıskıvrak yakalandı

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinden kaçan Hacı Ömer Alçı’yı Emin Anter Bulvarı’nda durdurdukları araçta kıskıvrak yakaladı. Olay sonrası suç aleti tabancayı sakladığı öğrenilen ölen kadın ve katil zanlısının oğlu B.A. ile arkadaşı E.D. de suç delillerini gizledikleri suçlamasıyla gözaltına alındı. Baba ve oğul, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken E.D., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Oğul B.A., daha sonra mahkemenin verdiği ara kararla serbest kaldı.

Baba ve oğulun yargılanmasına devam edildi. Bodrum 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki üçüncü duruşmaya, tutuklu sanık Hacı Ömer Alçı ile tutuksuz sanık B.A. Hüsne Topal’ın annesi Hatun Topal ile yakınları ve taraf avukatlar katıldı. Taraf avukatların beyanda bulunduğu duruşmada konuşan Hüsne Topal’ın annesi Hatun Topal, katil zanlısı Hacı Ömer Alçı’nın tahliye olan koğuş arkadaşı üzerinden ölüm mesajları aldığını iddia ederek "Hacı Ömer Alçı en ağır cezayı alsın" dedi.

Tutuklu sanık Hacı Ömer Alçı, hakkındaki iddiaları kabul etmediği ifade ederek "Söylenenleri kabul etmiyorum. Pişmanım, bunun pişmanlığını yaşıyorum" dedi.

Duruşmayı 23 Aralık’a erteleyen mahkeme heyeti, Sedat T.’nin sağlık durumuna ilişkin rapor talep etti. Sonraki duruşmada bir tanığın dinleneceği bildirildi.

Hüsne Topal’ın ailesinin avukatı Perihan Ceviz, duruşma sonrası yaptığı açıklamada sanığın bazı koğuş arkadaşları üzerinden Topal ailesini tehdit ettiğini savunarak şöyle dedi: "Celse çeşitli eksiklikler sebebiyle 23 Aralık’a ertelendi. Celse arasında bazı gelişmeler yaşandı. Sanık tahliye olan koğuş arkadaşları üzerinden müvekkillere çeşitli tehditler iletmeye başladı. Bu tehditlerden bazıları, ‘Hüsne’yi sokak ortasında nasıl öldürdüysem sizleri de öyle öldüreceğim’ şeklinde, dolayısıyla bununla ilgili de ayrıca suç duyurusunda bulunacağız"