Edinilen bilgiye göre Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla aranan şahısların yakalanması üzerine çalışma başlattı. Acıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince hakkında ’Kasten Öldürme’ suçundan 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Nevşehir’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda ’kasten öldürme’ suçundan aranması bulunan şahıs gözaltına alındı.

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