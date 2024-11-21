24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında, Muğla İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü iş birliğiyle anlamlı bir çevre etkinliği düzenlendi. Menteşe Bayır Mevkii’ndeki 100. Yıl Eğitim Ormanı’nda, öğrenciler ve öğretmenler, “Geleceğe Nefes” olmak için fidan dikti.

Etkinliğe, Muğla İl Millî Eğitim Müdürü Emre Çay başta olmak üzere öğretmenler, öğrenciler ve eğitim camiası katıldı. Çevre bilincini artırmayı ve doğaya katkı sağlamayı amaçlayan etkinlikte, katılımcılar bir araya gelerek fidanları toprakla buluşturdu.

Müdür Emre Çay, etkinlikte yaptığı konuşmada, “Öğretmenlerimizin ışığında büyüyen nesillerimizle doğaya nefes olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu etkinlik, hem 24 Kasım’ın anlamını hem de çevre bilincinin önemini vurgulamak açısından büyük değer taşıyor” ifadelerini kullandı.

“100. Yıl Eğitim Ormanı” projesi kapsamında gerçekleşen bu anlamlı organizasyon, gelecek nesillere yeşil bir miras bırakmak için atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Fidan dikimi sırasında öğrencilerin ve öğretmenlerin çevre duyarlılığına yönelik heyecanı, etkinliğe anlam kattı.

Etkinlik, doğanın korunmasına katkı sağlarken, 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne özel bir farkındalık oluşturarak sona erdi.