Trendyol Süper Lig’in 38. haftasında Bodrum FK sahasında Beşiktaş’a 4-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
70. dakikada Gedson Fernandes, kale sahası içinde Herelle’nin müdahalesiyle yerde kaldı, hakem penaltı noktasını gösterdi.
71. dakikada beyaz noktanın başına geçen Joao Mario topu ağlara gönderdi: 0-4
Hakemler: Cihan Aydın, Volkan Ahmet Narinç, Mehmet Sıraç Akpınar
Bodrum FK: Diogo Sousa, Ege Bilsel (Celal Dumanlı dk. 71), Herelle (Celustka dk. 86), Ajeti, Cenk Şen (Süleyman Özdamar dk. 46), Fredy, Ahmet Aslan, Brazao, Seferi, Dimitrov (Enes Öğrüce dk. 63), Pucas (Gökdeniz dk. 46)
Yedekler: Rüzgar Mehmet Adıyaman, Erkan Değişmez, Tunahan Akpınar, Ali Aytemur, Celal Dumanlı, Bilal Güven
Teknik Direktör: Jose Morais
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku (Emrecan Terzi dk. 77), Hadziahmetovic (Necip Uysal dk. 77), Fernandes, Mustafa Hekimoğlu (Emirhan Topçu dk. 77), Joao Mario, Muçi (Arroyo dk. 72), Rafa Silva (Semih Kılıçsoy dk. 72)
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Sanuç, Salih Uçan, Yakup Arda Kılıç
Teknik Direktör: Ole Gunnar Solskjaer
Goller: Mustafa Hekimoğlu (dk. 12 ve 45+1), Gedson Fernandes (dk. 27), Joao Mario (dk. 71) (Beşiktaş)
Sarı kart: Ajeti (Bodrum FK)