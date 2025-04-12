Kastamonu Üniversitesi’nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında, ÜNİDES 4. dönem başvurularıyla ilgili öğrencilere sunulan proje destekleri anlatıldı.

Kastamonu Üniversitesi’nde, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen Üniversite Öğrenci Toplulukları ve İş Birliği Destek Programı (ÜNİDES) 4. dönem başvuruları hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Programın tanıtıldığı toplantıya üniversite yönetimi ile öğrenci toplulukları ilgi gösterdi. Ay Yıldız Spor ve Yaşam Merkezi Çok Amaçlı Salonu’nda düzenlenen toplantıya, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ömer Küçük ve Prof. Dr. Mehmet Atalan’ın yanı sıra, akademik danışmanlar ile öğrenci topluluklarının başkanları katıldı.

Toplantıda, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli Demet Özbıyık tarafından ÜNİDES 4. dönem başvuru süreci hakkında kapsamlı bir sunum gerçekleştirildi. Özbıyık, yaptığı sunumda başvuru şartları, değerlendirme kriterleri ve desteklenecek proje türleri hakkında bilgiler aktardı. Ayrıca başvuru sürecinde dikkat edilmesi gereken noktalara değinerek, öğrencileri bilinçli başvuru konusunda bilgilendirdi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Küçük ise, öğrenci topluluklarının üniversitenin sosyal ve kültürel zenginliğine büyük katkı sunduğunu belirterek, ÜNİDES programının bu katkıları daha da güçlendirdiğini ifade etti.

Toplantının soru-cevap bölümünde de proje bütçesi, süreç yönetimi ve destek türleri hakkında bilgiler verildi.