Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkan otomobil, tarlaya yuvarlandı. Otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, Taşköprü-Hanönü karayolu Hamzaoğlu köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cengiz B. (48) idaresindeki 28 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak tarlada takla attı. Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Hüsniye B. (48) ve Nisa Nur B. (10) yaralandı. Yaralılar, olay yerinde çağırılan sağlık ekipleri tarafından Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.