Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde otomobilin takla atması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Taşköprü ilçesi Kastamonu-Sinop karayolu Aşağıçayırcık köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet T. (32) idaresindeki, plakası öğrenilemeyen otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde takla atarak ters döndü. Kazada sürücü yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.