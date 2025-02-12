Kastamonu’da etkili olan kar yağışı sebebiyle yolu ulaşıma kapanan köy sayısı 335’e yükseldi.

Kastamonu’da etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor. Dün, gün boyunca etkili olan kar yağışı sebebiyle Kastamonu’daki çok sayıda köy yolu ulaşıma kapandı.

Merkez ilçede 85, Ağlı ilçesinde 9, Araç ilçesinde 7, Azdavay ilçesinde 19, Bozkurt ilçesinde 4, Cide ilçesinde 2, Çatalzeytin ilçesinde 20, Daday ilçesinde 20, Devrekani ilçesinde 29, Doğanyurt ilçesinde 15, Hanönü ilçesinde 10, İhsangazi ilçesinde 6, İnebolu ilçesinde 39, Küre ilçesinde, 29, Şenpazar ilçesinde 12, Taşköprü ilçesinde 15, Tosya ilçesinde 14 olmak üzere toplam 335 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için yoğun çalışma yürütüyor.