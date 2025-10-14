Kastamonu’da 2025 yılı ieçrisinde gıda sağlığının korunması için yapılan denetimlerde, 90 işletmeye toplam 11 milyon 644 in 539 TL’de para cezası uygulandı.

Kastamonu Valiliği koordinasyonunda tüketici sağlığının korunması, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşması için denetimler kesintisiz sürdürülüyor. Bu kapsamda, Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından 2025 yılının ilk 9 ayında 5 bin 598 denetim yapıldı, 174 şikayet değerlendirilerek gıdalardan alınan 253 numune analiz edildi. Yapılan denetimler neticesinde toplam 90 işletmeye idari yaptırım yapılarak 11 milyon 644 bin 539 TL para cezası uygulandı. 6 işletme hakkında da Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuldu.