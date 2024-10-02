Kastamonu’da 12 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranması bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalanarak adli makamlarca tutuklandı.
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Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Arama Timi (JASAT) ekipleri tarafından hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde; Kastamonu’nun Merkez ilçesinde “Birden Fazla Kişi Tarafından Silahla Yağma” suçundan 12 yıl hapis cezası ile aranan K.D. isimli şahıs yakalandı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak Kastamonu E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Kaynak: iha