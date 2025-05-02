Kastamonu Üniversitesi öğrenci topluluklarının hazırladığı 44 proje, Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı tarafından destek almaya hak kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) dördüncü dönem başvuru sonuçları açıklandı. Kastamonu Üniversitesi öğrenci topluluklarının hazırladığı 44 proje destek almaya hak kazandı. Bu sonuçla Kastamonu Üniversitesi, Türkiye genelindeki üniversiteler arasında 3. sırada yer alarak başarısını sürdürdü. ÜNİDES programının dördüncü dönem başvuru sonuçlarına göre, Kastamonu Üniversitesi bir kez daha yenilikçi ve iş birliği odaklı projeleriyle dikkat çekti. Destek almaya değer görülen projeler, gençlerin oluşturduğu fikirlerini hayata geçirmelerine ve toplumsal fayda üretmelerine imkan sağlayacak.

Desteklenen projeler arasında, çevre ve sürdürülebilirlik odaklı projeler, toplumsal farkındalık ve sosyal sorumluluk projeleri, bilim, teknoloji ve mühendislik alanındaki yenilikçi projeler, sağlık ve yaşam kalitesini artırmaya yönelik projeler, sanat, kültür ve edebiyat çalışmaları, spor ve hareketli yaşamı teşvik eden etkinlikler, ekonomi, finans ve kariyer gelişimi konularına odaklanan projeler yer alıyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, ÜNİDES programının gençlerin akademik, sosyal ve kültürel alanlarda daha etkin roller üstlenmelerine destek olmayı amaçladığını belirterek, Kastamonu Üniversitesi’nin projelerinin bu hedeflere yine katkı sağlamaya devam edeceğini vurguladı. Türkiye genelinde en başarılı üniversiteler arasında yer almanın memnuniyetini bir kez daha yaşadıklarını dile getiren Rektör Topal, desteklenen projelerin hem Kastamonu Üniversitesi bünyesinde hem de toplumda fark oluşturmayı hedeflediğini ifade etti. Rektör Topal, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak’a sağladığı desteklerden dolayı teşekkürlerini iletti. Kastamonu Üniversitesi’nin proje kültürüne katkı sağlayan bu çalışmaların bireysel ve toplumsal düzeyde kazanımlar sunduğunu belirten Rektör Topal, projelere katılan öğrencilere ve akademik danışmanlara da teşekkür etti.