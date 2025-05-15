Kastamonu’nun Tosya ilçesinde düzenlenen uçurtma şenliğinde bir araya gelen çocuklar, özel bireyler ve gençler doyasıya eğlendi.

Tosya ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik ve Engelliler Haftası çerçevesinde düzenlenen uçurtma şenliği, özel bireyler, çocuklar gençlerin katılımıyla coşku dolu anlara sahne oldu. Tosya İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinliğe, özel bir rehabilitasyon merkezinde eğitim gören özel bireyler ile çocuklar ve gençler katıldı. Etkinlik boyunca gökyüzüne bırakılan rengarenk uçurtmalar hem katılımcılara hem de izleyenlere keyifli anlar yaşattı.