Kastamonu Üniversitesi’nde düzenlenen panelde yeşil dönüşüm konusu ve orman ürünleri endüstrisindeki inovatif yaklaşımlar ele alındı.

Kastamonu Üniversitesi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü iş birliğinde Kastamonu Üniversitesi Merkez Kütüphane Sezai Karakoç Salonu’nda “Yeşil Dönüşüm ve İnovatif Yaklaşımlar Ekseninde Orman Ürünleri Endüstrisi Paneli” düzenlendi. Panel öncesinde, orman ürünleri endüstrisi ve yeşil dönüşüm temalı bir sergi açıldı. Sergide, sürdürülebilir ve çevre dostu ürünlerin yanı sıra inovatif malzemeler ve teknolojiler tanıtıldı. Katılımcılar, panelden önce sergiyi gezerek yeşil dönüşüm sürecinde kullanılan yenilikçi ürünler ve teknolojiler hakkında bilgi edindi.

Panelde, kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve akademik camiadan temsilciler yer aldı. Etkinlikte, orman ürünleri endüstrisinin yeşil dönüşüm sürecine adaptasyonu, inovasyonun sektöre katkıları ve sektörün geleceği konuşuldu.

Panelin açılışında konuşan Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, yeşil dönüşümün sürdürülebilirlik kavramını bir zorunluluk haline getirdiğini ve orman ürünleri endüstrisi için bu dönüşümün hayati önem taşıdığını vurguladı.

Ayrıca, Kastamonu Üniversitesi’nin ormancılık ve tabiat turizmi alanında ihtisaslaştığını, akademik bilgi ve ar-ge çalışmalarını destekleyerek kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde çalışmayı bir sorumluluk olarak gördüklerini belirten Rektör Topal, panelin yeşil dönüşüme katkı sağlayacak yeni fikirlerin ortaya çıkmasına zemin hazırlayacağını ümit ettiğini ifade etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Temsilcisi Büşra Pınarbaşı ise yeşil dönüşüm sürecinin sektör için büyük fırsatlar sunduğunu ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için inovatif yaklaşımların benimsenmesi gerektiğini dile getirdi. Özellikle kaynak verimliliğinin artırılması ve çevre dostu iş modellerinin geliştirilmesinin önemine dikkat çeken Pınarbaşı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın bu süreçte sektörü destekleyici projelere odaklandığını belirtti.

Türkiye Orman Ürünleri İhracatçıları Sanayicileri Derneği Başkanı Göksel Korkmaz da, yeşil dönüşüm sürecinin ihracat sektörüne etkilerinden bahsederek, orman ürünleri endüstrisinin çevre dostu uygulamalara daha fazla yönelmesi gerektiğini söyledi.

Korkmaz, inovatif yaklaşımların ihracatta rekabet gücünü artıracağını ve sektöre yeni fırsatlar getireceğini vurguladı.

Ulusal Ahşap Birliği Başkanı Mehmet Celalettin Akça ise ahşap ürünlerinin sürdürülebilirliğin merkezinde olduğunu ve doğal kaynakların verimli kullanılması gerektiğini ifade etti. Ahşap endüstrisinin geleceğe yönelik stratejilerinde yeşil dönüşümün öncelikli bir yer alacağını söyleyen Akça, ahşap sektörünün bu dönüşümde kilit bir rol oynayacağını belirtti.

Mobilya Dernekleri Federasyonu Temsilcisi Hacer Yücel de mobilya sektöründe yeşil dönüşümün önemine değinerek, sektörün inovatif yaklaşımlarla birlikte çevre dostu uygulamalara daha fazla yönelmesi gerektiğini belirtti. Yücel, mobilya üretiminde sürdürülebilir malzemelerin kullanılmasının çevreye olumlu katkı sağlayacağını ve sektörün rekabet gücünü artıracağını vurguladı.

Orman ürünleri endüstrisinde yeşil dönüşüm ve inovasyon süreçlerinin detaylı bir şekilde ele alındığı panelde katılımcılar, sektörün geleceği hakkında fikir alışverişinde bulundu. Konuşmaların ardından soru-cevap oturumu gerçekleştirildi ve bu bölümde sektöre yönelik önemli fikirler ve çözüm önerileri katılımcılara ve sektör temsilcilerine sunuldu.