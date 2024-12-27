Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencileri tarafından düzenlenen konser büyük ilgili gördü.

Kastamonu Üniversitesi 2024 yılı Sosyal Etkinlikler Planı kapsamında, Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi’nde ’yarıyıl konseri’ düzenlendi. Personel Daire Başkanlığı’nın katkılarıyla Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı tarafından düzenlenen konser, akademisyenler, öğrenciler ve davetlilerin katılımıyla gerçekleşti.

Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı akademisyenleri ve öğrencilerinin sahne aldığı etkinlikte, klasik batı müziği ve Türk halk müziğinden örneklerin yer aldığı zengin bir repertuvar sunuldu. Performanslar, öğrencilerin yeteneklerini sergilemelerine imkan sağlarken, akademisyenlerin rehberliğiyle hazırlanan program izleyicilerden tam not aldı. Konsere Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kaçar, Kastamonu Üniversitesi Genel Sekreter Vekili ve Personel Daire Başkan Vekili Doç. Dr. İbrahim Demirbaş, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Programın sonunda Prof. Dr. Ahmet Kaçar, bu tür etkinliklerin sanatı ve eğitimi bir araya getirdiğini belirtere organizasyonda emeği geçen akademisyenlere ve öğrencilere teşekkür etti. Doç. Dr. İbrahim Demirbaş da sosyal etkinliklerin, Kastamonu Üniversitesi’nin içindeki dayanışmayı ve birlikteliği güçlendirdiğini vurgulayarak, katkı sunan herkese teşekkürlerini iletti.