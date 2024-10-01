Kastamonu Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi bünyesindeki Proje Destek Ofisi (PRODO) tarafından, TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı çerçevesinde proje yazma eğitimi verildi.

Kastamonu Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi bünyesindeki Proje Destek Ofisi (PRODO) tarafından, Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi öğretim üyesi Dr. Öğretim Üyesi Özkan Evcin’in eğitmenliğinde düzenlenen proje yazma eğitimi gerçekleştirildi. TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı çerçevesinde düzenlenen eğitimde, 2024 yılı sonuna kadar devam edecek çeşitli proje eğitimlerinin ilki tamamlanmış oldu.

Eğitim programı, tüm üniversite personeline açık olarak duyurulan etkinlik takvimi çerçevesinde düzenlendi. Katılımcılara TÜBİTAK 2237-A programı hakkında kapsamlı bir bilgilendirme yapıldıktan sonra, başvuru süreçleri ve dikkat edilmesi gereken hususlar detaylı bir şekilde ele alındı.

Dr. Evcin, başvuru dosyası hazırlama aşamalarını başlıklar halinde aktarırken, proje başvurusunun nasıl yapılacağını uygulamalı olarak gösterdi. Daha önce birçok kez 2237-A yürütücülüğü yapmış olan Dr. Evcin, katılımcılara tecrübelerini paylaşarak projelerin nasıl daha etkili ve başarılı şekilde sunulabileceğine dair önemli ipuçları verdi.

Eğitim, soru-cevap bölümüyle sona erdi.