Kastamonu Üniversitesi’nde düzenlenen konferansta insansız hava araçlarının sektörlerdeki önemi anlatıldı.

Kastamonu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu ve Havacılık Kulübü tarafından "İnsansız Hava Araçlarının Kullanım Alanları" konulu AVI-X konferansı düzenlendi. Konferansa Skyview Eğitim Koordinatörü Emre Salı ve ekibi katıldı. Konferans, Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Engin Kanbur’un açılış konuşması ile başladı.

İnsansız hava araçlarının çeşitli sektörlerdeki önemine değinen Prof. Dr. Kanbur, "TÜBİTAK 2209 üniversite öğrencileri araştırma projelerini destekleme programı kapsamında kabul edilen projelerle Havacılık Yönetim Bölümü olarak Türkiye’de birinci olduğumuzu belirtmek isterim. Bu kapsamda öğrencilerimizi ve proje danışmanı hocalarımızı tebrik ederim. Bu başarının artarak sürdürülebilmesi en büyük hedeflerimizdendir. Diğer taraftan düzenlediğimiz konferansımızın konusu olan insansız hava araçları dünyada ve ülkemizde hızla gelişmekte ve kullanım alanları artmaktadır. Savunmadan güvenliğe, tarımsal kullanımdan lojistiğe, haritalamadan arama-kurtarma faaliyetlerine, trafik gözlemden yangın söndürme ve fotoğraflamaya kadar birçok alanda İHA’lar kullanılmaktadır. Özellikle savunma alanında ülkemiz kendi İHA’sını üreten ve satan konuma gelmiştir. Bu durum yerli ve milli duruşumuzun ne denli önemli olduğunu ve ülkemizin dışa bağımlılığını azalttığının bir örneğidir. Bizde öğrencilerimizi bu alanda yetiştiriyor olmaktan ve ürettikleri projelerle Türk havacılığının gelişimine katkı sağlamalarından mutluluk ve gurur duyuyoruz" dedi.

Kanbur’un konuşmasının ardından, 2024/1 TÜBİTAK 2209-A/B üniversite öğrencileri araştırma projelerini destekleme programı kapsamında kabul edilen 15 projede görev alan 38 öğrenciye proje danışmanları tarafından başarı belgeleri takdim edildi. Ardından Emre Salı tarafından İnsansız hava araçları ile detaylı bilgiler verildi. İHA’ların özellikle tarım sektöründe ilaçlama, tohumlama ve gübreleme yöntemleri üzerinde duruldu. Konuşmanın ardında Prof. Dr. Kanbur, Salı’ya günün anısına plaket takdim etti.