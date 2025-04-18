AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Eskişehirspor-Manavgat Belediyespor karşılaşmasının Dede Korkut Parkı’nda dev ekrandan topluca seyredileceğini duyurdu.

Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) mücadele eden Eskişehirspor, 20 Nisan 2025 tarihinde Manavgat Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Siyah-kırmızılı ekip ligdeki şampiyonluk iddiasını sürdürürken, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak heyecanlı karşılaşma için Dede Korkut Parkı’nda dev ekran kurulacağını duyurdu. Başkan Albayrak’ın konuyla ilgili yapmış olduğu sosyal medya paylaşımında, "Şampiyonluk hedefiyle çıktığınız bu kritik maçta vakit Eskişehirspor’umuza destek vakti! Sandalyemizi alalım, hep birlikte Dede Korkut Parkı’nda buluşalım" ifadeleri yer aldı.