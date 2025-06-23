Kastamonu Üniversitesi, US News 2025 Dünya Üniversite sıralamasında 2 bin 192., Asya genelinde 704. ve Türkiye genelinde 49. sırada yer aldı.

Kastamonu Üniversitesi, uluslararası sıralamalardaki yerini US News & World Report tarafından açıklanan 2025 Best Global Universities (En İyi Küresel Üniversiteler) listesinde aldı. Kastamonu Üniversitesi, dünya genelinde 2 bin 192., Asya genelinde 704. ve Türkiye genelinde 49. sırada yer aldı.

US News sıralamaları, bilimsel yayın sayısı, atıf oranları, uluslararası araştırma iş birlikleri gibi 13 farklı göstergeye göre belirleniyor. Kastamonu Üniversitesi, özellikle yayın üretimi ve uluslararası görünürlük alanlarındaki performansıyla bu listede yer alma başarısı gösterdi. Kastamonu Üniversitesi, akademik personeli tarafından yapılan yayın sayısıyla 36,0 puan, yayınlara yapılan toplam atıf sayısıyla 14,5 puan elde etti. Uluslararası İş Birliği kategorisinde yüzde 15,4 puana ulaşırken, Küresel Araştırma İtibarı göstergesinde 6,1 puan aldı. En Çok Atıf Alan Yayınlar oranı ise yüzde 12,9 olarak kaydedildi.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, bu sonucun Kastamonu Üniversitesi’nin araştırma odaklı vizyonunun ve uluslararasılaşma stratejilerinin bir göstergesi olduğunu belirterek, "Üniversitemiz, bilimsel projeler, lisansüstü programlar, yayın teşvikleri ve uluslararası iş birlikleri sayesinde küresel akademik rekabette ilerlemesini sürdürmektedir" dedi.

Rektör Topal, bu tür uluslararası sıralamaların üniversitelerin akademik performansını ve araştırma potansiyelini daha görünür kıldığını vurgulayarak, Kastamonu Üniversitesi’nin nitelikli insan kaynağını güçlendirmeye, araştırma altyapısını geliştirmeye ve uluslararası iş birliği ağlarını genişletmeye devam edeceğini ifade etti.