Kastamonu Üniversitesi ile Türkiye Badminton Federasyonu arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Kastamonu Üniversitesi ile Türkiye Badminton Federasyonu arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol, badmintonun akademik ve sportif gelişimini desteklemeyi, ortak projelerle spora katkı sunmayı hedefliyor.

Protokol, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal ve Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Ercan Yıldız tarafından imzalandı. Anlaşma ile Kastamonu Üniversitesi ve federasyon, antrenör ve sporcu eğitimi, atletik performans testleri, bilimsel araştırmalar ve badmintonun yaygınlaştırılmasına yönelik ortak faaliyetler yürütecek.

İmzalanan protokol kapsamında Kastamonu Üniversitesi, badminton antrenörlüğü eğitimi ve seçmeli dersler açacak, öğrenci ve personel turnuvalarında badmintona yer verecek. Federasyon ise malzeme desteği sunacak, öğrencilerin uygulamalı derslerinde görev alacak ve ortak bilimsel yayınlara destek olacak.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Spor Bilimleri Fakültesi aracılığıyla, sadece akademik değil aynı zamanda sportif alanda da ülkemize katkı sunmayı önemsediklerini ifade ederek, "Ayrıca Türkiye Badminton Federasyonu ile bu iş birliği, bilimsel çalışmalardan malzeme desteğine kadar geniş bir yelpazede yürütülecek. Bu iş birliğiyle Üniversitemiz spor alanında daha aktif ve üretken bir rol üstlenecek" diye konuştu.

Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Ercan Yıldız ise federasyon olarak badminton sporunun ülke genelinde yaygınlaşmasına büyük önem verdiklerini belirterek, "Kastamonu Üniversitesi ile imzaladığımız bu protokol sayesinde hem genç sporcuların eğitimine katkıda bulunacak hem de antrenör yetiştirme süreçlerini güçlendireceğiz. Aynı zamanda bilimsel araştırmalarla spor biliminin badminton branşına sağlayacağı katkılardan da yararlanmayı hedefliyoruz. Bu iş birliği ile hem üniversite hem de federasyon önemli kazanımlar elde edecek" ifadelerini kullandı.