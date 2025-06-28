Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İletişim Fakültesi öğrencisi Selin Soytürk, kas hastalığına rağmen eğitimini fakülte üçüncüsü olarak tamamladı. Soytürk, dört yıl boyunca her gün kendisine refakat eden babasıyla mezuniyet sahnesine çıkarak alkış topladı.

OMÜ İletişim Fakültesi 2024-2025 Mezuniyet Töreni, azmin ve fedakârlığın öne çıktığı anlara sahne oldu. Kas hastalığı (miyopati) nedeniyle eğitim hayatı boyunca çeşitli zorluklarla karşılaşan Selin Soytürk, mezuniyetini fakülte 3’üncüsü, bölümünü ise 2’nci olarak tamamladı. Soytürk’e, bu süreçte her gün okula birlikte geldiği babası Yetkin Soytürk eşlik etti.

Selin Soytürk, dört yıl boyunca babasıyla birlikte Samsun’un Çarşamba ilçesinden otobüsle üniversiteye giderek derslerine eksiksiz katıldı. Zorlu süreci anlatan Soytürk, "Bir insan eğitim hayatında ne kadar yoruluyorsa, ben on katı yoruluyordum. Başarıyı çok çalışarak ve kendimle yarışarak elde ettim" dedi.

Babaya sahnede cübbe sürprizi

Mezuniyet töreninde Soytürk’e destek olan babasına da özel bir jest yapıldı. İletişim ve Tasarımı Bölümü öğretim elemanları, Yetkin Soytürk için bir mezuniyet cübbesi hazırladı. Baba Soytürk, sahneye kızıyla birlikte çıkarak diplomayı ve başarı belgesini teslim aldı. Duygusal anlar yaşayan Selin Soytürk, "Babam sahnede yer almayı öğrenciler kadar hak ediyordu. Sahnede derece almaktan çok, o an benim için daha kıymetliydi. Emeklerinin karşılığını almak çok özeldi" diye konuştu.

Yetkin Soytürk ise duygularını, "Sahneye çıkmak çok gurur verici. Dört değil yirmi yılın karşılığını orada gördük. Çektiğimiz tüm zorluklara değdi" sözleriyle dile getirdi.

"Umarım herkes bir gün kendi dünyasını keşfeder"

Selin Soytürk, toplu taşımada yaşadığı zorluklara da değinerek, "Engelli kartım olmasına rağmen otobüslerde yer bulmak için mücadele ettik. En çok da kendimi açıklamak zorunda kalmak yıpratıcıydı. Ama bu bir engel değil. Umarım yaşadıklarım başkalarına cesaret verir" ifadelerini kullandı.

Sayısal yeteneği olmadığını düşündüğü için eksiklik hisseden öğrencileri de cesaretlendiren Soytürk, "İnsanlar kendi yeteneklerini keşfetsin. Sisteme uymaya değil, kendi yolunu çizmeye çalışsın. Umarım herkes bir gün kendi dünyasını keşfeder" dedi.

Törene fakülte akademisyenlerinin yanı sıra çok sayıda öğrenci ve aile de katıldı.