Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Teknokent bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Karya Farma HBX Ar-Ge son çalışması ile rekor tazeledi. Daha önce 10.6 milyar bakteriyi 7 dakika içerisinde yok eden HBX-HGM71 adlı özel formülasyon HBX-HGM71AA adını verdiği son çalışması ile 23 milyar bakteriyi 1 dakikada yok ederek rekorunu tazeledi.

Çeyrek asırdan bu yana çalışmalarını büyük bir azimle sürdürdüklerini belirterek bu süreçte 100 proje ile 18 patente sahip olduklarını belirten Karya Farma HBX Ar-Ge Kurucusu Hakan Başlık, önümüzdeki süreçte ADÜ Teknokent bünyesinde düzenlenecek olan HBXFEST ile çalışmalarını ve elde ettikleri başarıyı kamuoyuna sunacaklarını belirtti.

"Memlekete değer katmak istiyoruz"

Başta Aydın ve Ege Bölgesi olmak üzere Türkiye’nin sahip olduğu değerleri kıymete dönüştürmek için uğraş verdiklerini kaydeden Karya Farma HBX Ar-Ge Kurucusu Hakan Başlık, "Çalışmalarımıza Aydın’ın incir, zeytin, kekik ve kestanesi ile başlamıştık. Ardından bölgedeki tüm endemik bitkileri ele aldık. BU süreçte ADÜ Teknokent’teki yürüttüğümüz araştırmalarda İstanbul’daki pek çok devlet ve vakıf üniversitesi il ortak projelerle entegre biçimde ilerledik. Türkiye’de nadir görülen bu çapta bir biyoteknolojik Ar-Ge geçmişi, HBXFEST ile ilk kez sergi formatında halka ve bilim dünyasına açılacak. Biz çalışmalarımızda başta ilimiz Aydın olmak üzere bölgenin ürünlerini ele aldık. Ve ciddi sonuçlara ulaştık. Hedefimiz başta insanlığa faydalı olup memleketimize değer katmak" dedi.

25 yıl boyunca geliştirilmiş 100 yenilikçi projenin ve tescillenmiş 18 patentin yer aldığı HBXFEST’in özellikle sağlık ve biyoteknoloji alanında önemli bir dönüm noktasını temsil edeceğine inandığını belirten Başlık, "Sergide, bağışıklık sistemini güçlendiren, yaşlanma karşıtı ve çok yönlü antimikrobiyal etkileri bilimsel olarak kanıtlanmış HBX formülasyonlarının klinik öncesi laboratuvar sonuçları da ilk kez kamuoyuna açıklanacak. HBX-HGM71 (2020/04013) ve HBX-HGM71AA (2020/13009) patent numaralı bitkisel bileşimlerin etkinliği, Türkiye’nin ilk akreditasyon belgeli laboratuvarlarından Aydın Ticaret Borsası AYTB Mikrobiyoloji Laboratuvarı’nda yapılan bilimsel analizlerle belgelendi. AYTB laboratuvarlarında Mikrobiyoloji Bölüm Sorumlusu Fatma Koldaş Dumancı ve Laboratuvar Müdürü Özen Elgünlü imzalı resmi raporlara göre sadece 1 dakikalık bir uygulama sonucunda 23 milyar aerobik mix karışım bakteriyi % 99,99 oranında yok etti. 10,5 milyar maya ve küf kolonisini ise % 100 rekor seviye oranında yok ederek yeni bir rekora imza attı" diyerek bu sonucun 25 yıllık bir emeğin, sabrın ve inancın meyvesi olduğunu belirtti.

Çalışmalarında emeği geçen ekip arkadaşlarına ve hocalarına teşekkür eden Başlık, "Geliştirdiğimiz formülasyonlar yalnızca bakteri ve mantarlarla savaşmıyor, aynı zamanda hücresel yaşlanmayı yavaşlatıyor. Bağışıklığı güçlendiriyor ve vücuda zarar vermeden doğal savunma kalkanı oluşturuyor. Bu buluşlar bir ürünün ötesinde; kadim bilgilerle modern bilimin buluştuğu bir düşünce ürününü temsil ediyor" dedi.