Kartepe’de zabıta ekipleri, fırınlara yönelik yaptığı denetimlerde ruhsat, fiyat listesi, gramaj ve hijyen kuralları gibi konularda detaylı incelemeler gerçekleştirdi.

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayını huzur içinde geçirebilmesi için denetimlerini yoğunlaştırarak sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, ruhsat, fiyat listesi, gramaj ve hijyen kuralları gibi konularda detaylı incelemeler gerçekleştirdi. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın talimatları doğrultusunda hareket etiklerini belirten Zabıta Müdürü Ali Özbayraklı, "İlçemiz genelinde gerçekleştirdiğimiz denetimler titizlikle ve kapsamlı şekilde sürdürülmektedir. Ekiplerimizle birlikte fırınlardaki denetim çalışmalarına da yoğun şekilde devam ediyoruz. Tespit edilen eksiklikler veya gereklilikler doğrultusunda ilgili işletmelere yasal işlemler uygulanmaktadır. Halkımızın sağlığını korumak ve güvenli alışveriş ortamı sağlamak adına çalışmalarımız kesintisiz şekilde devam etmektedir" dedi.