Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen Bilim Şenliği, çocukları ve proje geliştiren lise öğrencilerini bilim ve teknolojiyle buluşturdu. Etkinlikte minikler atölye çalışmalarında eğlenirken, gençler de hazırladıkları inovatif projeleri sergiledi.

Kartal Belediyesi, çocukları ve gençleri erken yaşta bilim ve teknoloji dünyasıyla buluşturmak amacıyla kapsamlı bir Bilim Şenliği gerçekleştirdi. Etkinlik alanında kurulan özel istasyonlarda bir araya gelen çocuk ve gençler, bilim gösterileri, robotik kodlama uygulamaları, yapay zeka içerikleri, planetaryum deneyimi ve 3D tasarım çalışmalarını yakından inceleme fırsatı buldu. Etkinlikte özellikle lise öğrencilerinin hazırladığı Ar-Ge ve inovasyon odaklı projeler büyük beğeni topladı.

Uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen paneller ve uygulamalı atölyeler, genç neslin dijital dünyayı daha yakından tanımasına fırsat tanıdı. Merak ettikleri sorulara eğitici oyunlar, simülasyonlar ve proje sunumları eşliğinde yanıt arayan Kartallı çocuklar ile gençler, analitik düşünme becerilerini geliştirirken temel bilimsel süreçleri de yerinde deneyimledi. Etkinlik boyunca hem sosyalleşen hem de üretime dayalı teknolojik materyallerle çalışan katılımcılar, verimli bir günü geride bıraktı.