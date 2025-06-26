Kars Valisi Ziya Polat, Başkanlığı’nda 2025 yılı İl Su Kurulu Toplantısı yapıldı.

Toplantıya; Kars Valisi Ziya Polat, Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Saltuk Buğra Fındık, Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger ve kurum amirleri katıldı.

Valilik Gazi Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıda; su tasarrufu eğitim ve bilinçlendirme, iklim değişikliğinin su kaynaklarındaki etkileri, yer altı ve yer üstü su kaynaklarının kullanımları ve tedbirleri ele alındı.

Toplantının açılışında konuşan Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Saltuk Buğra Fındık, "Su kaynaklarımızı akılcı bir şekilde yönetmemiz lazım. Bizler 2023’te su verimliği seferberliği başlattık .Yapmış olduğumuz çalışmalar doğrultusunda biz şunu fark ettik. 2030 yılında artık yani 6 veya 7 yıl sonrasında nüfusun yüzde 10 artması su kaynaklarının yüzde yirmi azalmasıyla hali hazırda bin 303 metre küp su kullanım miktarı ile kişi başı su litresi altında olan bir ülke iken 2030 yılından sonra artık su kıtlığı çeken bir ülke konumuna geleceğiz. Bunun olmaması için bizim suyu havza ölçeğinde planlı programlı ve verimli bir şekilde kullanmamız gerekiyor" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti. Toplantıda ilgili kurumların sunumları yapıldı. Toplantı yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi.