Kars’ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Kars’ın Arpaçay ilçesinde iddiaya göre aralarında daha önce husumet bulunan F. D. ve M.E. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle M.E. husumetlisi F D.’ye av tüfeğiyle ateş açtı. Vücudunun birçok yerine saçma isabet eden F.D. ağır yaralandı. Olay yerine çok sayıda güvenlik kuvveti ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine güvenlik şeridi çeken polis, kalabalığı dağıtırken, sağlık ekipleri ise yaralıya müdahale etti. Yaralı, ambulans ile Arpaçay Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Durumu ağır olan yaralı daha sonra Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan polis ekipleri F.D.’yi av tüfeğiyle vuran M.E. yakalayarak gözaltına alındı.