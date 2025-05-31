Kars’ta sazan balığı türleri ve üreme dönemleri araştırılıyor.

Kars Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü ile birlikte yürüttüğü "Ticari Sazan Türlerinin Üreme Dönemlerinin Araştırılması" Projesi kapsamında Sarıkamış ilçesinde bulunan Karakurt Baraj Gölü’nde saha çalışmaları gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmalarda hem bilimsel veriler toplandı. Hem de su ürünleri avcılığına yönelik denetimler yapıldı.

Ekipler çalışmalarında Sazan türlerinin üreme dönemlerini belirleyerek, su ürünleri kaynaklarını korumak ve sürdürülebilirliğini sağlamayı planlıyor.

Ayrıca Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sazan avı yasağının başladığı bu günlerde kaçak avcılıkla da mücadele ediyor. Ekiplerin, özellikle ticari avcılığın önüne geçilmesine yönelik denetimlerini sürdüreceği öğrenildi.