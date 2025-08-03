Kars’ta Şap hastalığıyla mücadele sürüyor, Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın çalışmaları yerinde görerek, üreticileri bilgilendirdi.

Kars Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın, mesai mevhumu gözetmeksizin ilçe ve köylerde incelemelerde bulunuyor. Aydın, beraberindeki ekipler ile birlikte Arpaçay ilçesi Carcıoğlu köyü, Bayraktar köyü yaylası ve sınır yaylalarında ziyaretlerde bulundu. Aydın, muhtarlar ve üreticilerle bir araya gelerek sahadaki sorunlar yerinde değerlendirildi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce köylerde bulunan hayvan barınaklarında düzenli dezenfeksiyon çalışmaları sürdürülüyor; Üreticilere şap hastalığı belirtileri ve korunma yöntemleri hakkında bilgilendirmeler yapılıyor.

Yapılan çalışmalarla şap hastalığının yayılmasının da önüne geçiliyor. Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce bilgilendirme çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.