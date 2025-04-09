Kars’ta Nisan yağmurları etkili oluyor. Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü kent için meteoroloji karlakarışık yağmur uyarısında bulundu.

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre, Kars ve bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu olacağı tahmin ediliyor. Yağışların Ağrı ve çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Kars ve Ağrı çevrelerinin yükseklerinin karlakarışık yağmurlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin dikkat çekerken, bölge genelinde rüzgarın güneybatılı yönlerden hafif ve orta, yer yer kuvvetli (50-70 Km/Saat) eseceği tahmin ediliyor.