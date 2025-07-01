Kars’ta konservatuarın mezuniyet gecesi konser havasında geçerken, büyücü kıyafetli ‘Şaman’ oyununu oynayan Sefer Mor, ateş etrafında gösteri yaparken, kıyafeti tutuşarak alev aldı, gösterisine devam eden Mor’un, yanan kıyafeti, sahnede bulunan ekip arkadaşları tarafından söndürüldü. Yanmaktan son anda kurtulan Mor, hiçbir şey olmamış gibi gösterisine devam etti.

Kars’ta Devlet Konservatuarı mezuniyet gecesi renkli görüntülere sahne oldu. Öğrencilerin hazırladıkları bir birinden güzel müzik ve dans gösterileri salonu dolduranlara unutulmaz bir gün yaşattı.

Mezuniyet törenine katılan Vali Ziya Polat, dönem birincisi öğrenciye plaket vererek tebrik etti. Polat, "Onları yetiştiren anne ve babalarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Tabi emanete sahip çıkan, sözü ve sazı öğreten kıymetli hocalarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Yolları, bahtları açık olsun. Konserleri sadece mezuniyette değil, her dönem bir konser, bir tiyatro istiyorum. Karslılara verilecek konserler tiyatrolar istiyorum" dedi.

Mezuniyete semah gösterisi damga vururken, renkli görüntülerin ortaya çıktığı mezuniyette öğrenci aileleri, öğrenciler ve davetliler adeta öğretim üyesi ve öğrencilerin sahne performanslarıyla kendinden geçti.

KAÜ Devlet Konservatuarı Müdürü Prof. Dr. Yavuz Selim Kafkasyalı’nın bizzat organize ettiği mezuniyet töreninde öğretim üyeleri ve öğrenciler dansları ve türküleriyle unutulmaz davetlileri adeta kendinden geçirdi. Program öğrencilerin kep atmasıyla son buldu.