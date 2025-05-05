Kars’ta Trafik Haftası Güvenli Motosiklet Kullanımı Eğitimi ve Bilgilendirme Etkinliği düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı’nda trafik ekipleri ile motokuryelerin katımlıyla gerçekleştirilen etkinliğe Vali Ziya Polat, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka’da katılım sağladı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü tarafından, şehir genelinde artan motosiklet kullanımı ve bu araçların trafik güvenliği açısından taşıdığı riskler göz önünde bulundurularak "Güvenli Motosiklet Kullanımı" eğitimine özellikle kentte bulunan motokuryeler yoğun ilgi gösterdi.

Gerçekleştirilen eğitimde, motosiklet kullanımında dikkat edilmesi gereken kurallar, koruyucu ekipmanların önemi, trafik işaretlerine uyum ve olası kazaların önlenmesi için alınabilecek önlemler detaylı şekilde anlatıldı.

Eğitim programında konuşan Vali Ziya Polat, motosiklet kullanıcılarının trafikte görünür olmasının ve koruyucu ekipman kullanımının hayati önem taşıdığını belirtti. Polat, "Özellikle yaz aylarında motosiklet kullanımında ciddi bir artış oluyor. Ancak güvenli sürüş alışkanlıkları kazandırılmadığı takdirde bu durum ciddi kazalara neden olabiliyor. Eğitimle amacımız, sürücülerimize hem bilinç kazandırmak hem de can kayıplarını önlemek" dedi.

Eğitimin sonunda katılımcılara, güvenli sürüş kurallarının yer aldığı broşürler dağıtıldı ve kask kullanımı konusunda uygulamalı bilgiler verildi. Kars’ta bu tür eğitimlerin devam edeceği öğrenildi.