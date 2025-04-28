Artvin Spor Kulübü, Artvin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde şube müdürü iken Kars iline Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak atanan Mehmet Başköylü için veda yemeği düzenledi.Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - İl merkezindeki bir işletmede düzenlenen yemeğe, Artvin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Sadettin Dağ, Artvin Spor Kulübü Başkanı İrfan Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri ve eşleri katıldı.

Artvin Spor Kulübü Başkanı İrfan Yıldırım, burada yaptığı konuşmasında, yeryüzü cenneti Artvin’e yaptıkları güzel ve başarılı hizmetler için teşekkür ederek, yeni görevlerinde de kendilerine başarılar diledi.

Artvin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Sadettin Dağ ise Artvinli bir kurum amirinin şube müdürlüğü görevinden yıllar sonra başka bir kente il müdürü olarak atanmasından duyduğu memnuniyetini dile getirdi.

Dağ, Artvin’de gençlerin sporla buluşmasında ve sporun gelişmesinde Başköylü’nün çok önemli çalışmaları ve projeleri başarılıyla hayata geçirdiğini söyledi.

Onuruna verilen veda yemeğinde konuşan İl Müdürü Mehmet Başköylü ise, doğup büyüdüğü kente yıllarca hizmet etmenin onurunu ve mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Artvin’de edindiği tecrübeleri ve dostlukları daima yanında taşıyacağını ve Kars ilinde Artvin’i en iyi şekilde temsil edeceğini belirten Başköylü, şunları söyledi:

“Kars Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak atanmış olmam vesilesiyle düzenlenen veda yemeği için en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Görev sürem boyunca birlikte omuz omuza çalıştığımız, sporun ve gençliğin gelişimine katkı sağlamak için emek verdiğimiz tüm yönetim kurulu üyelerine ve sporcularımıza şükranlarımı iletiyorum. Bu anlamlı veda yemeği, kurduğumuz güçlü bağların ve dostlukların bir nişanesi olmuştur. Yeni görev yerimde de, Artvin’de edindiğim tecrübeleri ve dostlukları daima yanımda taşıyacağım. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, Artvin Spor Kulübü’ne başarılarının devamını diliyorum. İlimizden çok güzel anılarla ayrılıyorum. Yeni görev yerim olan Kars’ın da gençlik ve sportif anlamda gelişmesi için elinden gelen tüm çabayı göstereceğim. Bu yemek organizasyonu için çok teşekkür ediyorum. Çok duygulandım.” dedi.

Yemeğin sonunda Başkan Yıldırım, başarılı ve gayretli çalışmaları ile kentte sporun gelişmesine verdiği hizmetler nedeniyle Başköylü’ye plaketler takdim etti.