Mersin Büyükşehir Belediyesi, kadınlara özel sosyal yaşam alanlarına bir yenisini daha ekleyerek Erdemli Hanım Evi’ni hizmete açtı. Kadınların hastane, okul ya da diğer işleri için merkeze geldiklerinde dinlenip verimli zaman geçirebilecekleri hanım evinin, konforlu bir ortam sunduğu ifade edildi.

Kadınların günlük yaşamlarını kolaylaştırmak ve sosyal hayata daha aktif katılımlarını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürdüğü belirtilen Büyükşehir Belediyesinin, kadınlara özel sosyal alanlara bir yenisini daha eklediği bildirildi. Geçen yıl Tarsus’ta açılan ilk hanım evinin ardından ikincisi Erdemli’de hizmete başladı. Kadınların hastane, okul ya da diğer işleri için merkeze geldiklerinde dışarıda beklemek zorunda kalmadan dinlenip verimli zaman geçirebilecekleri hanım ivi, sıcak ve konforlu bir ortam sunuyor. Sosyal Hizmetler Dairesine bağlı hizmet veren merkezde kadınlar, kitap okuyabiliyor, televizyon izleyebiliyor, etkinliklere katılabiliyor ve bebek emzirme odası gibi alanlardan faydalanabiliyor. Hafta içi her gün 08.00-17.00 saatleri arasında açık olan merkezde çeşitli ikramlar da sunuluyor.

Kurumun Erdemli Koordinatörü Vedat Uzunbağ, Büyükşehir Belediyesinin sosyal politikalara önem verdiğini belirterek, "Halkımız, bunu birçok alanda zaten görüyor. Erdemli’de merkeze oldukça uzak mahalleler var. İlçe merkezine tedavi için veya başka bir sebepten dolayı gelen kadınlar, bekleyecek yeri yoksa buraya gelebilirler. Burada, kadınların köylerine dönene kadar zaman geçireceği bir hanım evimiz var. Erdemli Devlet Hastanesi’ne yakın olan merkeze gelen kadınlar, hiçbir masraf yapmadan kış günlerinde sıcacık, yaz günlerinde serin olan merkezde vakit geçirebilirler" dedi.

"Kadınlar için buluşma noktası oldu"

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığında görevli Başak Gökdal Bayraktar da hanım evinin, kadınlara sosyalleşebileceği, dinlenebileceği ve rahatlayabilecekleri bir alan sunduğunu söyledi. Uzak mahallelerden gelip merkezde işlerini halleden kadınlar için hanım evinin adeta bir nefes alma yeri olduğunu ifade eden Bayraktar, "Kadınlar işlerini bitirdikten sonra, burada çaylarını içip dinlenebiliyorlar. Otobüs saatini beklerken güzel bir ortamda sohbet ediyorlar. Yazın sıcakta, kışın soğukta beklemek zorunda kalmadan, burada güven içinde vakit geçirebiliyorlar. Hanım Evi artık sadece bekleme yeri değil, kadınların bir araya gelip sosyalleştiği, kendilerini iyi hissettikleri bir buluşma noktası oldu" diye konuştu.

Kızını okula bıraktıktan veya hastanede işlerini hallettikten sonra Erdemli Hanım Evi’ni kullandığını kaydeden Yasemin Yalçın, "Burası çok güzel ve rahat. Bütün kadınlara tavsiye ederim. Kadınlar dışarıda beklemesinler, buraya gelsinler" şeklinde konuştu.