UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yerini alan Ani Ören Yeri’nde, ziyaretçilerin daha rahat gezilerini sürdürebilmeleri için sur içi yollarının yapımına yeniden başlandı.

2024 yılında başlatılan ve kazı çalışmalarının sonlandırılması ile ara verilen sur yollarının yapımı 2025 yılında yeniden başlatıldı.

Yapımına başlanan sur yollarının son durumu hakkında bilgi almak ve yapılan çalışmaları yerinde görmek üzere Vali Ziya Polat, Ani Ören Yeri’ne geldi.

Vali Polat’ı Ani’de İl Kültür ve Turizm Müdürü Bayram Yığcı ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Muhammet Arslan, karşıladı.

Polat ve beraberindekiler daha sonra çalışmalarının yürütüldüğü bölgeye geldi.

Vali Ziya Polat, Kültür ve Turizm Bakanlığı "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında yapılan sur içi yürüyüş yollarında devam eden çalışmalar ile yeni sezon kazı ve koruma çalışmaları ile ilgili olarak Kazı Başkanı Doç. Dr. Muhammet Arslan’dan bilgi aldı, çalışmalarında başarılar diledi.

Öte yandan Ani Ören Yeri’nde 2025 yılında diğer etaplarla birlikte yaklaşık 5 kilometreyi aşkın yürüyüş yolunun tamamlanması hedefleniyor.

Yaklaşık 100 hektarlık alana sahip, tarih boyunca Bagratlı Hanedanlığı, Bizans, Büyük Selçuklu, Gürcü Krallığı, Moğollar, İlhanlılar, Karakoyunlular, Akkoyunlular ve Osmanlı Devleti’nin hüküm sürdüğü Ani Ören Yeri’nde geçmişte Hristiyan ve Müslümanlar yan yana yaşadı. 2016’da UNESCO tarafından Dünya Miras Listesi’ne dahil edilen Ani Ören Yeri, 11-12. yüzyıla ait İslam mimarisi eserlerini de bünyesinde barındırıyor. Ani Ören Yeri’ni her yıl binlerce yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor.