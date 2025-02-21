Aydın’ın Karpuzlu ilçesinde İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından ilçede etkili olan rüzgarlar sebebiyle soba zehirlenmelerine karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.

Karpuzlu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından ilçede etkili olan rüzgarlar ile ilgili uyarılar yapıldı. Vatandaşlara yönelik yapılan açıklamada etkili olan rüzgarlar kaynaklı karbonmonoksit kaynaklı soba veya baca zehirlenmesi gibi risklere karşı tedbirli olunması gerektiği söylendi. Zehirlenme risklerine karşı bacaların temizlenmesi gerektiği hatırlatıldığı açıklamada "İlçemiz Hıfzıssıhha kurul kararına göre ilçemiz genelinde etkili olan rüzgar nedeniyle karbonmonoksit kaynaklı soba veya baca zehirlenmesi gibi oluşması muhtemel risklere karşı tıkalı bacalara ve uygun olmayan yakıt kullanımına vatandaşlarımızın tedbirli ve dikkatli olması önem arz etmektedir. Bacanızı temizletiniz, soba bağlantılarını kontrol edip yatmadan önce odanızı havalandırmayı ihmal etmeyiniz. Dikkat ve tedbir, can güvenliği sağlar" ifadeleri yer aldı.