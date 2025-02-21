İzmir Çiğli Belediyesi tarafından düzenlenen Engelsiz Yaşam Forumu’nda engelli bireylerin hakları, sosyal yaşama katılımı ve erişilebilirlik konuları ele alındı. Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, engelsiz bir kent oluşturma yolunda bu tür etkinliklerin önemine dikkat çekerek, engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların devam edeceğini belirtti.İZMİR (İGFA) - Fakir Baykurt Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte, İzmir Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Şirince Süzek, Herkes İçin Turizm Derneği Başkanı Ali Aydoğmuş ve Sosyal Hizmet Uzmanı Mahmut Akkın konuşmacı olarak yer aldı. Katılımcılar, engelli bireylerin yaşadığı sorunları ve çözüm önerilerini tartışarak farkındalık oluşturdu. Öte yandan foruma Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, bürokratlar, meclis üyeleri, STK ve Engelli Derneklerinin temsilcileri katıldı.

BAŞKAN YILDIZ: “ENGELLİLERE TAM DESTEK GEREKLİ”

Forumda konuşan Başkan Onur Emrah Yıldız, engelli bireylerin yalnızca yollar ve kaldırımlar gibi fiziksel düzenlemelerle değil, hayatın her alanında desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Yıldız, "Yolların iyileştirilmesi, engelli rampaları ve sabit tartan pistler yapılabilir, ancak asıl önemli olan bu çalışmaların 365 gün boyunca devam etmesi ve engellilerin hayatın içinde tutulmasıdır. Forum, engelli bireylerin taleplerinin dile getirilmesi ve yerel yönetimlerin bu konudaki çalışmalarını geliştirmesi açısından önemli bir platform sundu bu nedenle de büyük bir mutluluk duyuyorum” diye konuştu.

SÜZEK: “ENGELLİ KADINLAR DAHA DEZAVANTAJLI”

İzmir Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Şirince Süzek, tüm bireylerin eşit haklara sahip olduğu ve adaletli bir yaşam için mücadele ettiği bir dünyada engelli çocukların, kadınların ve ileri yaş grubunun öncelikli olması gerektiğini vurguladı. Süzek, “Kadın diyerek bir cinsiyet ayrımı yapmış oldum ancak, toplumsal cinsiyet eşitliği içerisinde engelli kadınların görünmez olması, temsil haklarının olmaması ve istihdam gibi alanlarda daha dezavantajlı olmaları nedeniyle böyle bir ayrım yaptım. Belediyelerin yaptığı tüm çalışmalarda engellilerin öncelikli olması gerekiyor. Engelli bireylere hizmet sağlamak için öncelikle bir veri tabanı oluşturulması oldukça büyük bir öneme sahip. Örneğin hangi mahalledeler, hangi engel durumuna sahipler bunları belirlemek hizmet vermek açısından da büyük bir kolaylık sağlıyor. Belediyelerde çalışan tüm arkadaşların engellilerin temel haklarının öğretilmesi gerekiyor. Bu farkındalığı yarattığımız zaman hak temelli sorunlar kendiliğinden çözülüyor. Çünkü engelli bireyler sıradan bir iş yerine gönderildiğinde ve kabul görmediğinde kırılıyorlar. İstihdama sonrasında tutundurmakta çok zor oluyor. Engellilerin istihdam edilmesi için bu veri tabanı büyük bir öneme sahip, onların engel durumuna göre yapacakları işler toplanmış ve belirlenmiş oluyor” diye konuştu.

AYDOĞMUŞ: ENGELLİLERİN EN BÜYÜK SORUNLARINDAN BİRİ DE ERİŞEBİLİRLİK”

Herkes İçin Turizm Derneği Başkanı Ali Aydoğmuş, yerel yönetimlerin erişilebilirlik konusunda yapması gerekenler üzerine önemli bilgiler verdi. Aydoğmuş, "Erişilebilirlik, tüm hizmetlere, alanlara herkesin eşit bir şekilde ulaşması demektir. Örneğin, kaldırımlar işgal edilmemeli ve teknolojik erişilebilirlik engellilerin de kullanımına uygun olmalıdır. Sosyal medya paylaşımları da aynı şekilde erişilebilir olmalıdır.

Bir engelli sizin web sitenize ya da sosyal medya hesabınıza girdiğinde bundan en iyi şekilde yararlanabilmelidir. Evler, binalar, iş yerleri ve hastanelerin engelli erişimine uygun olması da çok önemli. Bu konular kanunlarla düzenlenmiş olsa da uygulamada sıkıntılar yaşanıyor. Bir inşaatın plan ve projesinde engelli erişimine uygunluk olması gerekiyor fakat ne yazık ki bu genellikle uygulanmıyor. Ortopedik engelli bireyler için uygun evler var mı? 2019'dan sonra yapılan tüm binaların plan ve projede erişilebilirlik bulunuyor ancak uygulanmıyor. Belediyelerde erişilebilirlik uzmanlarının istihdam edilmesi bu noktada oldukça önemli. Plan ve projeler buna göre onaylanmalı ve ruhsatlar buna göre verilmelidir. İmar revizyonlarında bu hususlar göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca, derneğimizin adı Herkes İçin Turizm çünkü herkes turizmden yararlanabilmeli, yani erişilebilirlik burada da devreye giriyor. Örneğin, bir proje kapsamında 15 oteli denetledik ve bu otellerin engellilere uygun olmadığını gördük. Kriterler her zaman en güçlü halkaya göre planlanıyor ve ne yazık ki engelliler unutuluyor. Mesela otelde bir yangın çıktığında duyma engelli bir vatandaşa nasıl ulaşacaksınız? Bu durum planlanmamış" ifadelerini kullandı.

AKKIN: “AFET DURUMLARINDA ENGELLİLERE ÖZEL ÖNLEMLER ALINMALI”

Forumda konuşan Sosyal Hizmet Uzmanı Mahmut Akkın ise, afet durumlarında engelli bireylerin ihtiyaçlarının göz ardı edildiğine dikkat çekti. Çiğli Belediyesi’nin engelliler için rampa ve işaret dili çevirmeni hizmeti sunmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Akkın, "Afet planlamalarında engelliler için uygun tuvaletler, çadırlar ve hizmet araçları düşünülmelidir. İzmir depreminde gördük ki, çadır ipleri görme engelliler için büyük bir tehlike oluşturuyordu. Afet hazırlıkları, yalnızca engelsiz bireyler için değil, tüm bireyler için yapılmalıdır" dedi.