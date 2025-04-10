Adana’da karnavalda bir dönercinin daha pişmiş tavuğun üzerine çiğ tavuk taktığı anlar ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde Kocaeli’nin Körfez ilçesinde 648 kişi yediği tavuk dönerden zehirlenmişti. Adana’da merkez parkta gerçekleştirilen Portakal Çiçeği Karnavalı’nda stant açan fenomen dönercinin ise pişmiş tavuğun üzerine çiğ tavuk taktığı görüntüler ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine fenomen dönerciye 42 bin 76 TL idari para cezası uygulanmış, standı karnaval alanından kaldırılmıştı.

Bir dönerci daha insan sağlığını hiçe saydı

Bu kez de karnaval alanında yer alan farklı bir işletmenin standında dönerci ustasının pişmiş tavuğun üzerine çiğ tavuk koyduğu anlar ortaya çıktı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Karnaval alanında yaşananlar insan sağlığının tehlikeye atıldığını gözler önüne serdi.