Sivas’ta Özel İdare ekiplerinin zorlu karla mücadelesi, dron ile havadan görüntülendi.

Son günlerde yoğun kar yağışının yaşandığı Sivas’ta birçok yerleşim yeri ulaşıma kapandı. Ulaşıma kapanan yolların açılması için İl ve İlçe Özel İdaresi ekipleri hummalı bir çalışma başlattı. Yoğun kar yağışının yaşandığı Gürün ilçesinde kar kalınlığı yer yer 60 santimetreyi buldu. Kar nedeniyle kapanan ilçeye bağlı Kavak köyünde iş makinaları yoğun mesai harcadı. Gece gündüz demeden karla mücadele eden ekiplerin çalışmaları dron ile havadan görüntülendi. Sivas İl Özel İdaresi, görüntüleri sosyal medya hesabında şu ifadelerle paylaştı:

"Kara sevdamız Gürün. İlçemizde etkili olan yoğun kar yağışının ardından Kavak köyü yolunda İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor. Karla kaplanan yolları açarak ulaşımı güvenli hale getirmek için ekiplerimiz gece gündüz demeden görev yapıyor."