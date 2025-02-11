Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, iş dünyası, üniversite ve kent arasında güçlü bir iş birliği ağı oluşturmak amacıyla gerçekleştirdiği çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Business Network-Sektör Buluşmaları Projesi kapsamında düzenlenen 4. buluşmada sanayi, enerji, bilişim ve turizm sektörlerinin önde gelen temsilcileri bir araya geldi.

Kariyer Merkezinin, iş dünyasının nabzını tutmak ve sektörlerin ihtiyaçlarını anlamak amacıyla düzenlediği Business Network-Sektör Buluşmaları Projesinin 4. buluşması; sanayi, enerji, bilişim ve turizm sektörlerinin temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, sektörlerin büyüme potansiyelleri, güncel iş gücü ile eğitim ihtiyaçları, dijital dönüşümün etkileri ve gelecek dönem stratejileri ele alındı.

Sanayi sektörü temsilcileri, özellikle nitelikli teknik personel (ara eleman) ihtiyacına dikkat çekerken, enerji sektöründe yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik yatırımların artmasıyla birlikte ortaya çıkan yeni istihdam olanaklarına değindi. Bilişim sektörü temsilcileri ise yapay zekâ, büyük veri ve siber güvenlik alanlarında uzmanlaşmış personel ihtiyacının giderek arttığını vurguladı. Turizm sektöründe ise yetişen nitelikli personelin turizm kentlerine kaymasının olumsuzlukları ve özellikle önümüzdeki süreçte dijital pazarlama ve müşteri deneyimi yönetimi alanlarında yetkin personel ihtiyacının belirebileceği konuşuldu.

Kariyer Merkezi bu buluşmalar sayesinde sektörlerin ihtiyaçlarını doğrudan analiz ederek, 2025 dönemi vizyonuna uygun eğitim ve istihdam projelerini şekillendiriyor. Ayrıca, Kampüs Mersin ve Garaj Mersin projeleriyle iş dünyası ve gençler arasında köprü kurarak, Mersin’in ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlamayı hedefliyor.



Tarsus Üniversitesi ziyareti ve üniversite-sanayi-kent iş birliği

Kariyer Merkezi, iş dünyası temsilcileriyle birlikte Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Özen’i ziyaret ederek, üniversite-sanayi-kent iş birliğini güçlendirecek yeni projeleri değerlendirdi. Ziyarette, bugüne kadar Tarsus Üniversitesi ile gerçekleştirilen iş birlikleri ve 2025 döneminde hayata geçirilmesi planlanan projeler masaya yatırıldı.

Tarsus Üniversitesi ile Kariyer Merkezi arasında yürütülen iş birlikleri, özellikle öğrencilere yönelik kariyer danışmanlığı programlarıyla dikkat çekiyor. Ziyarette, üniversite-sanayi iş birliğini daha da güçlendirecek hibrit eğitim modelleri, sektörel projeler ve ortak araştırma-geliştirme çalışmaları üzerinde duruldu.



"Mersin’in ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacak projeler üretmeye devam ediyoruz"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada, gerçekleştirilen sektör buluşmaları ve Tarsus Üniversitesi ziyaretiyle ilgili şu açıklamalarda bulundu: Özada, "Business Network-Sektör Buluşmaları projemizle, iş dünyasının ihtiyaçlarını doğrudan dinleyerek, Mersin’in ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacak projeler üretmeye devam ediyoruz. Sanayi, enerji, bilişim ve turizm sektörlerinin temsilcileriyle gerçekleştirdiğimiz bu buluşma, sektörlerin geleceğine yönelik önemli bir yol haritası çizmemizi sağladı. Ayrıca Tarsus Üniversitesi’ni ziyaret ederek, üniversite-sanayi-kent iş birliğini güçlendirecek yeni projeleri değerlendirdik. Üniversite öğrencilerimiz, en önemli hedef kitlelerimizden birini oluşturuyor. Onların mesleki becerilerini geliştirmek ve iş dünyasına hazırlamak için Tarsus Üniversitesi ile iş birliğimizi daha da güçlendireceğiz" dedi.Business Network-Sektör Buluşmaları Projesi kapsamında düzenlenen 4. buluşmada sanayi, enerji, bilişim ve turizm sektörlerinin önde gelen temsilcileri bir araya geldi.

Kariyer Merkezinin, iş dünyasının nabzını tutmak ve sektörlerin ihtiyaçlarını anlamak amacıyla düzenlediği Business Network-Sektör Buluşmaları Projesinin 4. buluşması; sanayi, enerji, bilişim ve turizm sektörlerinin temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, sektörlerin büyüme potansiyelleri, güncel iş gücü ile eğitim ihtiyaçları, dijital dönüşümün etkileri ve gelecek dönem stratejileri ele alındı.

Sanayi sektörü temsilcileri, özellikle nitelikli teknik personel (ara eleman) ihtiyacına dikkat çekerken, enerji sektöründe yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik yatırımların artmasıyla birlikte ortaya çıkan yeni istihdam olanaklarına değindi. Bilişim sektörü temsilcileri ise yapay zekâ, büyük veri ve siber güvenlik alanlarında uzmanlaşmış personel ihtiyacının giderek arttığını vurguladı. Turizm sektöründe ise yetişen nitelikli personelin turizm kentlerine kaymasının olumsuzlukları ve özellikle önümüzdeki süreçte dijital pazarlama ve müşteri deneyimi yönetimi alanlarında yetkin personel ihtiyacının belirebileceği konuşuldu.

Kariyer Merkezi bu buluşmalar sayesinde sektörlerin ihtiyaçlarını doğrudan analiz ederek, 2025 dönemi vizyonuna uygun eğitim ve istihdam projelerini şekillendiriyor. Ayrıca, Kampüs Mersin ve Garaj Mersin projeleriyle iş dünyası ve gençler arasında köprü kurarak, Mersin’in ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlamayı hedefliyor.



Tarsus Üniversitesi ziyareti ve üniversite-sanayi-kent iş birliği

Kariyer Merkezi, iş dünyası temsilcileriyle birlikte Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Özen’i ziyaret ederek, üniversite-sanayi-kent iş birliğini güçlendirecek yeni projeleri değerlendirdi. Ziyarette, bugüne kadar Tarsus Üniversitesi ile gerçekleştirilen iş birlikleri ve 2025 döneminde hayata geçirilmesi planlanan projeler masaya yatırıldı.

Tarsus Üniversitesi ile Kariyer Merkezi arasında yürütülen iş birlikleri, özellikle öğrencilere yönelik kariyer danışmanlığı programlarıyla dikkat çekiyor. Ziyarette, üniversite-sanayi iş birliğini daha da güçlendirecek hibrit eğitim modelleri, sektörel projeler ve ortak araştırma-geliştirme çalışmaları üzerinde duruldu.



"Mersin’in ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacak projeler üretmeye devam ediyoruz"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada, gerçekleştirilen sektör buluşmaları ve Tarsus Üniversitesi ziyaretiyle ilgili şu açıklamalarda bulundu: Özada, "Business Network-Sektör Buluşmaları projemizle, iş dünyasının ihtiyaçlarını doğrudan dinleyerek, Mersin’in ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacak projeler üretmeye devam ediyoruz. Sanayi, enerji, bilişim ve turizm sektörlerinin temsilcileriyle gerçekleştirdiğimiz bu buluşma, sektörlerin geleceğine yönelik önemli bir yol haritası çizmemizi sağladı. Ayrıca Tarsus Üniversitesi’ni ziyaret ederek, üniversite-sanayi-kent iş birliğini güçlendirecek yeni projeleri değerlendirdik. Üniversite öğrencilerimiz, en önemli hedef kitlelerimizden birini oluşturuyor. Onların mesleki becerilerini geliştirmek ve iş dünyasına hazırlamak için Tarsus Üniversitesi ile iş birliğimizi daha da güçlendireceğiz" dedi.

Kaynak: İHA