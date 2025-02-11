Muş’ta etkili olan soğuk hava nedeniyle kırağı tutan otlar pamuk tarlasını andırdı.

Kentte etkili olan soğuk hava, doğada kartpostallık görüntüler oluşturdu. Gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle kırağı ile kaplanan araziler Muş Ovası’na ayrı bir güzellik kattı. Beyaz örtüyle kaplanan otlar, adeta pamuk tarlasını andırdı. Sabahın ilk ışıklarıyla ortaya çıkan manzara, görenleri hayran bıraktı. Kentte soğuk havanın etkisini sürdürmesi beklenirken kent sakinlerinden Ömer Varlık, "Son günlerde etkili olan soğuk havalar hayatı olumsuz etkiledi. Kuru otlar üzerinde oluşan kırağı adeta pamuk tarlasını andırdı. Baktığımızda gerçekten memleketimizin hem kışı hem yazı ayrı güzel" dedi.