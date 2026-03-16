DÜZCE(İHA) - Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 'Kariyer 360 Gelişim Serisi' kapsamında düzenlenen etkinliklerin ilki gerçekleştirildi. Öğrencilerin hızla değişen iş dünyasında öne çıkan yeni nesil yetkinlikler hakkında bilgilendirilmesi amacıyla düzenlenen 'Geleceğe Hazırlık: Yeni Nesil Yetkinlikler' başlıklı etkinlik gerçekleşti.

İstiklal Konferans Salonu'nda ki programda konuşmacı olarak yer alan Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Senem Çolak Yazıcı, kariyer kavramının artık tek bir meslekten ibaret olmadığını vurgulayarak, günümüzde bireylerin kariyerleri boyunca farklı alanlara yönelmesinin giderek daha yaygın hale geldiğini ifade etti. Yazıcı, bu nedenle gençler için en kritik yetkinliğin öğrenmeyi öğrenmek olduğunu belirtti.

Eğitimde, küresel iş dünyasında giderek büyüyen beceri açığı, otomasyonun iş gücü üzerindeki etkileri ve analitik düşünme, esneklik ve problem çözme gibi yeni nesil yetkinliklerin ele alındığı programda katılımcılara, teknolojik dönüşümü zamanında fark edemeyen bazı büyük şirketlerin hızla geride kalabildiği; buna karşılık iş modellerini değişime uyarlayabilen kurumların küresel ölçekte güçlü bir konuma ulaşabildiği örneklerle anlatıldı. Yapay zeka araçlarının hızla yaygınlaştığı günümüzde, teknolojinin rakip değil doğru kullanıldığında güçlü bir çalışma aracı olduğu vurgulanırken, geleceğin çalışanlarının yalnızca bilgiye sahip olanlar değil, teknolojiyle birlikte üretebilen ve sürekli öğrenebilen bireyler olacağı ifade edildi.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, kariyer planlamasında yeni nesil becerilerin önemine dikkat çekerken, katılımcılara değişen iş dünyasına uyum sağlayabilmeleri için somut öneriler sundu.