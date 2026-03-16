Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerini gözeten Düzce Belediyesi, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde bin 800 çocuğa bayramlık dağıtımına başladı. Aileler, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü binasında oluşturulan çarşıdan ayakkabı ve kıyafetlerini seçerek teslim alıyor.

Düzce Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi çocuklar için bayramlık dağıtımına başladı. Bahçeşehir 3. Bölge'de bulunan Sosyal Hizmetler Müdürlüğü binasında tüm hazırlıklar günler öncesinden tamamlanarak aileler müdürlüğe davet edildi. Hazırlanan çarşıya gelen aileler ise görevliler eşliğinde çocuklarının yaşına ve bedenine uygun kıyafet ile ayakkabıları kendileri seçti.

Programa Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Kılıç ile Sosyal Hizmetler Müdürü Ümit Bayraktar da katıldı.

Başkan Yardımcısı Ayşe Kılıç, 'Düzce Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi ailelerimiz için hazırladığımız 7bin 500 parça bayramlık kıyafetlerin dağıtımına başladık. Çocuklarımızın yüzünde bir tebessüm olmak bizim için çok önemli. Tüm hemşehrilerimizin şimdiden Ramazan Bayramı'nı kutluyor, sağlıklı ve mutlu bir bayram diliyoruz' dedi.

Düzce Belediyesi tarafından yürütülen çalışma kapsamında toplam bin 800 çocuğa bayramlık ulaştırılacak.