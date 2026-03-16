Düzce Belediyesi, Ramazan etkinlikleri kapsamında tasavvuf müziği sanatçısı Sedat Uçan'ı Düzcelilerle buluşturdu.

Düzce Belediyesi tarafından Ramazan ayının manevi iklimini yaşatmak amacıyla hazırlanan etkinlik takvimi tasavvuf müziği sanatçısı Sedat Uçan ile devam etti. Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte sahne alan tasavvuf müziğinin sevilen ismi Sedat Uçan'ın Ramazan ayının ruhuna uygun ilahi ve tasavvuf eserlerini seslendirdiği gecede, katılımcılar da Uçan'a eşlik etti.

Konser sonrası açıklamalarda bulunan Sedat Uçan, 'Vatandaşlarımızla beraber sıcacık bir ortam yaşadık. Ramazan'ın rahmeti, bereketi, mağfiretini bu gece Düzce'de bu salonda hissettik. Yüce rabbimizden bütün ümmet için birlik beraberlik diliyoruz. Rabbim güzellikler nasip eylesin inşallah' dedi.

Program, Sedat Uçan ile birlikte programa katılan vatandaşların son dönemin sevilen ilahilerinden 'Kabe'de Hacılar Hu Der Allah' ilahisini hep birlikte söylemesi ile sona erdi.