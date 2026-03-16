İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri 9. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi. Kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla yapılan programda mağdurlara yönelik hizmetler ele alındı.

Toplantı İzmir Adliyesi Şehit Fethi Sekin Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Programa İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan ile Cumhuriyet Başsavcıvekilleri Çağlar Ertaş, Mesuthan Özdemir ve Hilal Bozdağ katıldı. Üniversitelerin rektör yardımcıları, il müdürleri, kaymakamlık yetkilileri, belediye temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu üyeleri de toplantıda yer aldı.

Sunumlar yapıldı

Program kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirme sunumları yapıldı. İzmir Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü Uzman Psikoloğu Okan Lüleci sunulan hizmetleri anlattı. Uzman Psikolog Gerçem Demir ise yürütülen projeler hakkında katılımcılara bilgi verdi. Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) Müdürü Güliz Kuli kendi kurumunun hizmetleriyle ilgili bir sunum gerçekleştirdi.

Koordinasyon istişare edildi

Sunumların ardından genel değerlendirme bölümüne geçildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan ve beraberindeki kurum yetkililerinin yer aldığı heyet tarafından programın değerlendirmesi yapıldı. Toplantıda kurumlar arası koordinasyonun geliştirilmesine yönelik konular görüşüldü. Katılımcıların görüş ve önerileri alındı. Soru-cevap bölümünün ardından program sona erdi.