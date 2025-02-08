Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde karısı tarafından öldürülen adam toprağa verildi. Çiftin 5 çocuğu olduğu öğrenildi.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Atatürk Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi’ndeki tütün ürünleri satan bir dükkanda meydana geldi. İddiaya göre, F.A., henüz öğrenilemeyen sebepten dolayı kocası Seyithan Adır ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine F.A., kocasını silahla vurdu. Daha sonra yandaki dükkana giden kadın, kocasını vurduğunu söyleyerek, oradaki kişilerden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber vermesini istedi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Seyit Adır’ın hayatını kaybetti belirledi. F.A. olayda kullandığı tabanca ile birlikte gözaltına alınırken, Seyithan Adır’ın cenazesi morga kaldırıldı.

Adır’ın cenaze bugün ailesi tarafından teslim alınarak Çayırova ilçesi Atatürk Mahallesi’nde bulunan Gümüştepe Camii’ne getirildi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Adır’ın cenazesi Pelitli mezarlığına defnedildi

Çiftin 5 çocuğu olduğu öğrenildi.