Türkiye Çocuklar Karate Şampiyonası’na katılacak Körfez Gençlerbirliği karatecileri, organizasyon öncesi moral gezisinde bir araya geldi.

Şampiyona, 10-13 Nisan tarihleri arasında Yahyakaptan’da bulunan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek. Türkiye’nin dört bir yanından gelecek küçük ve yıldız karateciler, tatamide yeteneklerini sergileyerek madalya için ter dökecek.

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü’nün karatecileri de şampiyona öncesi antrenörleri Şaban Ağaya nezaretinde moral gezisi yaparak, güzel bir gün geçirdi. Yıldızlarda 7 ve miniklerde 7 olmak üzere toplamda 14 sporcu ile şampiyonada yer alacak olan Körfez Gençlerbirliği SK, daha önce elde edilen başarıları tekrarlamak istiyor.

"Ünvanlarımızı koruyup, Balkan Şampiyonası için mücadele edeceğiz"

Şaban Ağaya, şampiyona öncesi sporculara moral ve enerji vermek amacıyla gezi programı düzenlediklerini ifade ederek, "İlimizde düzenlenecek Türkiye Çocuklar Karate Şampiyonası’na yıldızlarda 7 ve miniklerde 7 sporcu ile katılacağız. Yıldızlar kategorisinde Türkiye dereceli sporcularımız var. Bu sene tekrardan ünvanlarını korumaya çalışıp, Yunanistan’da yapılacak Balkan Şampiyonası’na gitmek istiyoruz. Bu sene ilk defa yarışacak minik 2015 grubumuzdan da beklentimiz yüksek. İllerarası liglerde iyi tecrübe kazanarak madalyalar aldılar. İnşallah Türkiye Şampiyonası’nda da başarılarımızı devam ettiririz" dedi.