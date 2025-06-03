Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların bayramı huzur ve sağlık içinde geçirebilmeleri amacıyla ilaçlama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte sivrisinek ve diğer haşere türlerine karşı mücadeleyi hızlandıran ekipler, halk sağlığını korumak adına gece gündüz sahada görev yapıyor.

İlçe genelinde titizlikle yürütülen çalışmalarla vatandaşların yaz aylarını daha konforlu ve sağlıklı bir şekilde geçirebilmeleri hedefleniyor. Bu çerçevesinde Karatay Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü koordinesinde 8 ULV cihazlı araç ve 16 personelden oluşan ekiplerle ilaçlama çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Tüm mahalleleri kapsayan uygulamalar, insan yoğunluğunun en az olduğu saatlerde gerçekleştiriliyor. Çalışmalarda, Sağlık Bakanlığı onaylı, çevre dostu ve insan sağlığına zarar vermeyen ilaçlar kullanılıyor.

Parklar ve yeşil alanlarda da yoğun mücadele

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise parklar ve yeşil alanlardaki ağaçlarda yaprak biti, haşere, mantar ve çeşitli zararlılara karşı ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Doğanın dengesini koruyan ve insan sağlığına zarar vermeyen kimyasalların tercih edildiği uygulamalar çerçevesinde, karasinek ve sivrisineklere karşı mücadele kasım ayına kadar hava şartlarına bağlı olarak devam edecek.

Talepler hızlı şekilde yanıtlanıyor

Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, ilaçlama faaliyetlerinin Karatay’ın tüm mahallelerinde çevreye ve diğer canlılara zarar vermeden sürdürüldüğünü ifade etti. Yetkililer ayrıca, yaz dönemi boyunca rutin çalışmaların yanı sıra muhtarlardan ve vatandaşlardan gelen taleplerin de hızlıca değerlendirilerek çözüme kavuşturulduğunu belirtti.