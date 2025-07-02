Karasu’da tamamlanan Aziziye Aile Sağlığı Merkezi ile yapımına başlanan Yalı Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi, bölge halkına daha erişilebilir ve kapsamlı sağlık hizmetleri sunmayı hedefliyor.

Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Kayhan Özdemir, İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Gökhan Oturak Karasu ile Karasu Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Anıl Erdik yapımı tamamlanan ve devam eden sağlık yatırımlarını yerinde inceledi. Heyet, Aziziye Mahallesi’nde hizmete giren Aile Sağlığı Merkezi (ASM) ve 112 Acil Sağlık İstasyonu binası ile Yalı Mahallesi’nde yapımına başlanan Aile Sağlığı Merkezi binasında detaylı incelemelerde bulundu. İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Kayhan Özdemir, bin 698 metrekare arsa alanı üzerine 338 metrekare taban alanıyla inşa edilen Aziziye Aile Sağlığı Merkezi hakkında bilgi verdi. Özdemir, yeni yapılan ASM binalarının sağlık kompleksi olarak tasarlandığını ve ihtiyaçlar doğrultusunda 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, Sağlıklı Hayat Merkezi, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) gibi birimlerin de aynı çatı altında yer alabileceğini belirtti. Bu yaklaşım, bölge halkına daha kapsamlı ve entegre sağlık hizmetleri sunmayı hedefliyor.

Karasu Aşağı İncilli Mahallesi’nde 2 bin 700 metrekarelik arsa alanına 911 metrekare taban alanı ile inşa edilecek Yalı ASM binası için temel atma çalışmalarının başladığını ifade eden Doç. Dr. Özdemir, bu yeni merkezin 6 birimlik ASM ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu olarak projelendirildiğini kaydetti. Binanın tamamlanıp teslim edilmesinin ardından Karasu İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Sağlıklı Hayat Merkezi’nin de bu yeni binaya taşınarak hizmet vereceği bilgisi verildi. Bu sayede Karasu’da birinci basamak sağlık hizmetlerinin fiziki altyapısı güçlenirken, bölge halkının sağlık hizmetlerine erişimi daha da kolaylaşacak.